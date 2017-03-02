T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Referandum sonrasında, emlak piyasasına düzenleme geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, emlak piyasasında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu

02 Mart 2017 00:18

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konut piyasasını düzenleyecek çalışmanın referandum sonrasında hayata geçirileceğini belirterek, "Nisanın sonu itibarıyla emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi hayata geçireceğiz. İlgili yönetmeliği referandum sonrasında kamuoyu görüşüne açmayı planlıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Konut piyasasını düzenleyecek çalışmanın referandum sonrasında hayata geçirileceğini belirten Tüfenkci, "İkinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra, hemen nisanın sonu itibarıyla emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. İlgili yönetmeliği referandum sonrasında kamuoyu görüşüne açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yönetmelikle taşınmazlara yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin düzenleneceğine işaret eden Tüfenkci, emlak sektöründeki kişilerde aranacak şartların ve uymakla yükümlü bulundukları kuralların belirleneceğini kaydetti.

Tüfenkci, emlak piyasasının güçlü bir çatı altında toplanmasının, sektörün sorunlarının çözümünde ve disipline edilmesinde önemli olduğunu ifade etti.

Taylan da emlakçıların birlik ya da oda çatısı altında toplanması ve emlakta ikinci el piyasasına yönelik düzenlemenin çıkarılması konusundaki taleplerini aktardı.

ETİKETLER

emlakkonuttokigümrükticaretBülent Tüfenkci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24