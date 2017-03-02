Referandum sonrasında, emlak piyasasına düzenleme geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konut piyasasını düzenleyecek çalışmanın referandum sonrasında hayata geçirileceğini belirterek, "Nisanın sonu itibarıyla emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi hayata geçireceğiz. İlgili yönetmeliği referandum sonrasında kamuoyu görüşüne açmayı planlıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Konut piyasasını düzenleyecek çalışmanın referandum sonrasında hayata geçirileceğini belirten Tüfenkci, "İkinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra, hemen nisanın sonu itibarıyla emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. İlgili yönetmeliği referandum sonrasında kamuoyu görüşüne açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yönetmelikle taşınmazlara yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin düzenleneceğine işaret eden Tüfenkci, emlak sektöründeki kişilerde aranacak şartların ve uymakla yükümlü bulundukları kuralların belirleneceğini kaydetti.

Tüfenkci, emlak piyasasının güçlü bir çatı altında toplanmasının, sektörün sorunlarının çözümünde ve disipline edilmesinde önemli olduğunu ifade etti.

Taylan da emlakçıların birlik ya da oda çatısı altında toplanması ve emlakta ikinci el piyasasına yönelik düzenlemenin çıkarılması konusundaki taleplerini aktardı.