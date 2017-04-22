Referandum sonrası Türk-Rus ilişkileri ve Suriye'de yeni uzlaşma arayışı; Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Referandum sonuçlarına Rusya yönetiminden, siyasetçilerinden ve medyasından çeşitli tepkiler geldi. İlk yapılan açıklamalar “Türkiye’nin iç işleridir, karışamayız” türündendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlendiği veya zayıfladığı yönünde Moskova’da farklı yorumlar yükseldi. Lider Putin’in resmî kutlamasından hemen sonra önemli bir açıklama yapıldı: 3 Mayıs’ta Soçi’nde Putin-Erdoğan zirvesi düzenlenecek.

Görüşmenin ana konusu bir kez daha Suriye. Acaba iki lider, son dönemde varlığı bile tartışmalı hale gelen “Rusya-Türkiye-İran” ittifakını ve Astana Süreci’ni yeniden canlandırabilecek mi? Aylardır tıkanmış durumdaki, hatta giderek çıkmaza giren ticari ilişkilerin önü açılabilecek mi?

Türkiye, ABD ve Rusya arasında ne gibi bir denge kurmayı planlıyor? Rusya ile anlaşmadan Suriye’de yeni “Fırat Kalkanları” mümkün mü? Kremlin’in buna karşı olası hamleleri neler olabilir? Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesi bir kez daha engellenebilir mi?

Bunlar ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler, bu arada ölümünün 10. yıldönümünde Rus lider Boris Yeltsin ile ilgili bir bölüm, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa Rusya’dan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gaciyev, emekli büyükelçi Uluç Özülker ve Rus-Türk ailelerinden bir grup çocuk canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.