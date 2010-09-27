Referandum sonrası ilk sürpriz görüşme

T24 - Başbakan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, referandum sonrasında sürpriz bir şekilde bir araya geldi.



TESK Olağan Genel Kurulu öncesinde sürpriz bir buluşma gerçekleşti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kurulun yapılacağı otele geldi. Üst kata çıkan Başbakan Erdoğan, kurul için beklemeye başladı.



Otele daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.



Başbakan’ın beklediğini öğrenen Kemal Kılıçdaroğlu, üst kata çıktı.



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 10 dakika görüştü.



Görüşmede Başbakan Erdoğan’ın yanında Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Başmüzakereci Egemen Bağış bulunurken; Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında ise Akif Hamzaçebi, Faik Öztrak ve Umut Oran vardı.



İki lider, daha sonra genel kurulun yapıldığı salona birlikte geçtiler.

'Samimiyet' polemiği

Başbakan Erdoğan, "Anayasa'yı seçimden sonraya bırakmayalım" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun samimiyetine güvenmediğini söylemişti.



Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a "Millete hangi gerekçe ile benim samimiyetime inanmadığını anlatsın" diye yanıt vermişti.



