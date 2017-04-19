Referandum protestolarının dördüncü gününde 19 kişi gözaltına alındı!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) üç siyasi partinin referanduma yönelik itirazlarını reddetmesinin ardından protestocular dün de sokaklardaydı. Referandum gecesi başlayan ve dördüncü gününe giren protestolarda bu akşam 14 ilde gösteriler düzenlendi.

İstanbul'un Kadıköy, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Sarıyer, Bağcılar, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Sarıgazi gibi ilçe ve semtlerinde sokağa çıkan eylemciler "Bu seçim meşru değildir", "Hayır biz kazandık" ve "Hayır bitmedi, yeni başlıyor" pankartları taşıdı. Protestoculara yönelik bu sabah İstanbul'da gerçekleştirilen ev baskınları ve gözaltılar da protesto edildi.

Beşiktaş'taki eylemciler "Gözaltılar #Hayır'ı susturamaz" pankartları taşıdı.

Ankara'da da Mamak, Kuğulu Park ve Tuzluçayır'da düzenlenen gösterilerde "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Bursa'da buluşan halk da YSK'nın kararını alkışlarla protesto ederken Eskişehir'de bir basın açıklaması yapan Eskişehir Hayır Platformu "Sorularımız cevaplanana kadar, gayrı resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Bu illerin dışında Çorum, Artvin, Denizli, Adana, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Denizli, Antalya'da da protestolar düzenlendi.

19 gözaltı daha

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, protesto gösterisi yapan 19 kişi gözaltına alındı. Yine İstanbul’da dün sabah yapılan ev baskınlarında 38 protestocu gözaltına alınmıştı.

Ülke genelinde referandumla ilgili yapılan protestolar bazılarından görüntüler şöyle:

Beşiktaş

Bağcılar

Kadıköy

Beylikdüzü

Bakırköy

Çanakkale

Eskişehir