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Referandum protestolarında gözaltına alınan 16 kişi serbest

16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Nisan 2017 20:54

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandumda mühürsüz oyları geçerli sayması sonrası başlayan eylemlere katıldıkları için gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı

Çarşamba günü sabaha karşı, YSK'nın kararını protesto eden 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 16'sı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. Yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar Vatan Emniyet'e götürülmüştü.

Bugün adliyeye sevk edilen Abdurrahman Atalay, Hasan Güneri ve Ümit Göksel'in de aralarında bulunduğu 16 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

16 kişiden 5'i doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken 9'u adli kontrol talebiyle, 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerin tamamı da adli kontrolle serbest bırakıldı.

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