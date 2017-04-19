Referandum protestoları üçüncü gününde, gözaltılar var

Türkiye'de çeşitli kentlerde başlayan ve 16 Nisan'daki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu kararını protesto edenlerin katıldığı gösteriler üçüncü gününe girdi. Türkiye genelinde en az 14 ilde protesto gösterileri gerçekleştirildi.

İstanbul'un Kadıköy, Fatih, Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, Güngören, Kartal, Maltepe "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Hayır biz kazandık", "Oy hırsızlığına, sahtekarlığa hayır" gibi pankartlarla çok sayıda yürüyüş gerçekleşti.

Yürüyüşlerde "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı, YSK ıslıklar ve alkışlarla protesto edildi.

İzmir'de çeşitli semtlerde toplanan yüzlerce eylemci de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak referandumun iptal edilmesini talep etti.

Gaziantep Valiliği ise kentte açık alanlarda yürütülen basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtma, imza kampanyası gibi tüm toplumsal ve siyasal faaliyetleri bir ay boyunca yasakladı.

Kararın gerekçesi olarak "muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği" ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin "toplumsal barışı bozmaya yönelik kaos, şiddet ve çatışma ortamının olması amacıyla protestolar düzenlemesi" gösterildi.

Yasağa rağmen bir basın açıklaması yapmak için toplanan protestoculara polis müdahale etti.

BBC Türkçe'ye bilgi veren CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, 3'ü CHP üyesi olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Eskişehir'de de tencere ve tavalarla sokağa çıkan protestocular "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Konya'da "Hayır biz kazandık" pankartıyla bir araya gelen eylemciler Yüksek Seçim Kurulu'nu "referandumdaki hile ve usulsüzlükler" konusunda bir adım atmaya çağırdı.

Ankara'da Kuğulu Park'ta toplanan protestocular "Parti devletine hayır, seçilmiş krallığa hayır" sloganları attı. Kılızay'da toplanan bazı eylemciler de referandumun iptali talebinde bulundu. YSK önüne gelen çok sayıda vatandaş, Kurul'a itiraz dilekçesi bıraktı.

Tekirdağ'da da bir grup protestocu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla, Aydın, Mersin, Kocaeli, Adana, Çanakkale ve Adana illerinde de çeşitli protestolar gerçekleştirildi.

Adana'daki protestonun ardından bazı protestocuların gözaltına alındığı belirtildi.