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BBC Türkçe

Referandum protestoları beşinci gününü geride bıraktı

16 Nisan referandumunda usülsüzlüklerin yapıldığı iddiaları üzerine başlayan protestolar beşinci gününü tamamladı

21 Nisan 2017 01:30

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda usulsüzlüklerin yapıldığını iddia eden protestocular, Perşembe akşamı da protesto gösterilerine devam etti.

Protestoların odak noktasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik karar vardı.

İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy protestoların ana noktalarıydı.

Kadıköy'de Süreyya operası önünde toplanan protestocular 'Hayır, Buradayız gitmiyoruz' ve 'Hayır, Bitmedi, daha yeni başlıyor' yazılı dövizler taşıdı.

Beşiktaş Kartal Heykeli önünde bir araya gelen yüzlerce kişi de "Hayır kazandık" pankartı taşıdı.

Denizli'de 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaşık 100 kişi, temsili sandığa üzerinde 'Hayır' yazılı peçeteler atarak YSK'nın kararını protesto etti.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre, eylemciler "YSK halka hesap verecek" ve "Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis ekipleri, OHAL süresince protesto eylemlerinin izne tabi olduğunu belirterek, eylemcilere dağılmaları uyarısında bulundu.

15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu'nca düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 150 kişi ise, 'Biz kazandık, Zonguldak Hayır'ına sahip çıkıyor' pankartı açtı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, "YSK tarafsızlığını yitirmiş, açıkça yasayı çiğnemiştir. Yasa değişmedikçe hangi gerekçe ile olursa olsun, yasaya aykırı hareket etmek suçtur. YSK mühürsüz zarflardan çıkan oyları iptal etmeli, diğer usulsüzlüklerin gereğini yapmalıdır. Bunca şaibeli durumdan sonra daha fazla gerginliğe ve sorunlara yol açmadan, referandum iptal edilmelidir" dedi.

DHA'nın haberine göre, basın açıklaması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Adana'da gençler, Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Mersin'de de protesto gösterisi vardı.

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