Referandum pideleri büyük ilgi görüyor

T24- Şanlıurfa’nın Yıldız Meydanı civarında fırıncılık yapan Zülfikar Kara, Ramazan’a özel altı ekmek büyüklüğünde yapıp 3 TL’ye sattığı pidelere, Ramazan ayının ilk günlerinde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ yazması için siparişler almaya başladı. Bunun üzerine Kara, pidelerin üzerine susamla ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ yazdı.





Taraf gazetesinin haberine göre, özellikle toplu iftar yemekleri için satın alınan pidelerden referandumda kentin nabzını tutabildiğini söyleyen Kara, “Ben esnafım, ekmeğimi satmaya bakarım, siyasetle alakam olmaz. Ancak pide satışından anladığım kadarıyla Urfa’daki oyların üçte ikisi ‘Evet’ çıkacak” dedi.