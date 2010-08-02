Referandum oylaması yarın başlıyor

T24 - Sınır kapılarında ve Atatürk Havalimanı'nda yarından itibaren referandum oylamasına başlanacak.



Referandum için ilk oylar gümrük kapılarında salı sabahı saat 08.00'de başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katı gümrüklü salon ve dış hatlar gidiş katı arındırılmış salonda da oy verme işlemi başlayacak.



Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı referandum takvimine göre, 25 gümrük kapısında oy verme işleri bu sabah (salı) saat 08.00'de başlıyor. Salı gecesinin ilk dakikalarında başlayacak oy kullanma işlemi tatil günleri dahil 24 saat aralıksız olarak 12 Eylül saat 17.00'a kadar sürecek.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katı gümrüklü salonda 6 seçim sandığı ve dış hatlar gidiş katı arındırılmış salonda 6 seçim sandığı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılacak toplam 12 seçim sandığında oy verme işlemi başlayacak.



Bu sandıklarda, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, 'sadece pasaportlarıyla' ve 'sadece gümrükten giriş-çıkış yaparken' oy kullanabilecek.





