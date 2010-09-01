Referandum öncesinde İstanbul Valiliği’nden mobil nüfus hizmeti

T24- İstanbul Valiliği, yaklaşan referandum öncesi vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti. İstanbul Valiliği, T.C. Kimlik Numarası olmayan vatandaşlar için Geçici Mobil Nüfus Müdürlükleri oluşturdu. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynak ile hazırlanan 5 Geçici Mobil Nüfus Müdürlüğü, İstanbul’un 5 ilçesinde 14 Ağustos’a kadar hizmet verecek.



T.C. Kimlik Numarası’nın verilmesinin yanı sıra yıpranmış kimlik cüzdanların yenilenme işlemlerinin yapılacağı mobil nüfus müdürlükleri, Fatih’de Eminönü Meydanı’nda, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda, Kadıköy İskele Meydanı’nda ve Ümraniye Alemdağ Caddesi İĞDAŞ Binası yanında 01- 14 Ağustos tarihleri arasında sabah 08.30 ile akşam 23.00 saatleri arasında hizmet verecek.



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