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Referandum öncesi son MGK'da "OHAL uzatılsın" tavsiyesi çıkmadı

"Fırat Kalkanı Harekâtı başarıyla sonuçlanmıştır"

29 Mart 2017 22:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü.

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta son durumun konuşulduğu belirtildi. Toplantıda Avrupa ile ilişkiler ve terörle mücadele konusu da ele alındığı vurgulanırken, OHAL ile ilgili tavsiye kararı bildiride yer almadı.

Avrupa ülkeleri ile yaşana siyasi kriz hakkında, "Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada sınır ötesinde bulunan terör örgütleri ile mücadele konusunda; "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir."

 

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