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Referandum öncesi görüşülecek Irak tezkeresinde neler var?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gidiyor

22 Eylül 2017 20:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 25 Eylül’de Kuzey Irak referandumu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sınır ötesi operasyon yetkisi veren, Başbakanlık tezkeresi için olağanüstü toplanıyor. TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkere, içinde yer alan bazı ifadeleri ile daha önce kabul edilen tezkereden farklılıklar içeriyor. Buna göre, yarın görüşülecek yeni tezkere metninde, “Türkiye’nin güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler” ifadesi dikkat çekiyor. Tezkerede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapacağı referanduma değinilmedi ancak “Etnik temelli ayrımcılığa yönelik girişimler” ifadesi kullanıldı. 

Suriye'de iç savaşı sonlandırmak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapılan Astana görüşmeleri tezkere de yer aldı. Tezkerede PKK ve IŞİD’in dışında PYD ve YPG de tehdit unsuru olarak tanımlandı.

Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü yönelik hassasiyet ise tezkere de şöyle yer aldı:

 “Terör ile ırak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayri meşru oldu bittiler oluşturmaya yönelik milli güvenliğimizi oluşturulabilecek her türlü risk tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir.”

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