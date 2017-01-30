Referandum ne zaman yapılacak?

Referandum sürecinde kritik haftaya girildi. Bu hafta içinde sandığın hangi tarihte kurulacağının netleşmesi bekleniyor. Bunun için de düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi gerekiyor.

NTV'nin haberine göre, Ankara'da gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Anayasa değişiklik teklifi, onay için henüz Cumhurbaşkanlığı'na sunulmadı. Düzenleme Cumhurbaşkanlığı'na gönderildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onay için 15 günlük süresi bulunuyor.

Süreç, onay ile birlikte başlayacağından referandum tarihi de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra netleşecek. Anayasaya göre, teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki 60 günü takip eden ilk pazar günü referanduma gidilecek.

Referandum sandığı için öne çıkan tarih 9 Nisan. Referandum tarihinin kesinleşmesinin ardından mitingler başlayacak. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere liderler meydanlara inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 40 ile gitmesi bekleniyor.

AKP, referandum hazırlıklarına, değişikliğin neler getirdiğini anlatan kitapçığı bastırarak başladı. Kitapçıkta "üniter yapı" vurgusu dikkat çekiyor. Üniter yapının kırmızı çizgi olduğu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın miting programı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

CHP, il başkanlıklarına referanduma ilişkin genelge gönderdi. Her ilde miting yapılmayacak. Ama il teşkilatlarına vatandaşla bire bir iletişim kurulması talimatı verildi. Mitinglerde de parti bayrağı ve logosu kullanılmaması istendi.

MHP, mitinglerini sınırlı tutacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğine destek verme sebeplerini mitingilerde anlatacak.