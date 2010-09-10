-REFERANDUM İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A) - 10.09.2010 - İngiliz basınında, pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin haber ve yorumlara yer verildi. Guardian gazetesi, referandumun sonucunun Türkiye'nin gelecekteki bölgesel ve uluslararası rolü açısından ciddi etkileri olabileceğini yazdı. Türkiye'de muhalefet partilerinin anayasa değişikliğinde karşı çıktığı noktaları hatırlatan gazetede, şu ifadelere yer verdi: "Hükümetin referandumdaki başarısızlığı, Türkiye'nin ekonomik canlanmasını sarsabilir, ordu içindeki gerici unsurları cesaretlendirebilir, dini gerilimleri yükseltebilir ve Kürt sorunu çözüm çabaları önündeki engelleri artırabilir." Gazete, hayır oyu çıkması durumunda, Türkiye'nin komşularına yönelik ve bölgesindeki ılımlaştırıcı rolünün de olumsuz etkilenebileceği yorumunu yaptı. Financial Times gazetesi referandumun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye duyulan güvenin ölçümü olduğu yorumunu yaptı. "Bunun Erdoğan'ın, seçmenlerin onayı için girdiği en zorlu yarış olabileceğini" kaydeden gazete ayrıca, referandumdan "evet" çıkmasının Erdoğan'ın üçüncü bir dönem için seçilmesi ve 2012 yılında cumhurbaşkanlığına muhtemelen eğilim göstermesine katkıda bulunabileceğini, "hayır" çıkması durumunda ise bunun muhalefeti canlandırıp, istikrarsız koalisyon hükümetlerine dönüş korkusu yayabileceğini kaydetti. Daily Telegraph gazetesi ise referandum değerlendirmesine, "muhaliflere göre, Anayasa değişiklikleri batının kilit önemde müttefiki olan bu ülkenin İslamileşmesinin yolunu açabilir" ifadesiyle başlıyor. -"ERDOĞAN BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK Mİ?"- İngiliz Economist dergisi de bu haftaki sayısında anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir makaleye yer verdi. Ankara ve İstanbul'dan kaleme alınan ve Başbakan Erdoğan'ın bir generalin altındaki halıyı çekerken resmedildiği karikatürle birlikte dergide yer alan makalenin başlığı "Erdoğan bu işin üstesinden gelebilecek mi?" Başbakan Erdoğan'ın yapacağı reformları "1980 Eylülünde darbeyi yapanlara karşı bir hançer olarak olarak hazırladığını" yazan dergi, ancak Erdoğan'ı eleştirenlerin, değişiklikleri Atatürk'ün laik cumhuriyetine nihai bir saldırı olarak gördüklerini kaydetti. Economist, sıradan seçmenin referandumu AK Parti ile ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bir yarış olarak gördüğünü de belirtti.