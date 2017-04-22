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Referandum günü AKP'den sandık görevlilerine 'mühürsüz zarf' uyarısı

16 Nisan'da AKP'nin sandık görevlilerine iki farklı mesaj atarak 'mühürsüz zarf ve pusula' uyarısı yaptığı belirlendi

22 Nisan 2017 01:48

YSK'nın 'mühürsüz oy pusulası' kararına ilişkin tartışma sürerken, referandum günü AKP’li sandık müşahitlerine mühürsüz zarflarla ilgili dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarı mesajları yollandığı belirendi.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, AKP'nin sabah saatlerinde sandık müşahidine attığı mesajda şu uyarı yazıyor:

"Değerli okul sorumlumuz, zarflarda 3 mührün (YSK, Sandık Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu Mühürleri); oy pusulasının arkasında ise tek mührün (Sandık Kurulu Mührü) olmasına dikkat edin ve sandıkların tümünü dolaşıp eksik mühür varsa tamamlatın."

Ysk kararının ardından yeni mesaj

AK Partililere bu ve benzeri mesajların sabah saatlerinde atılmasının ardından, akşam saatlerinde ise bu kez YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili aldığı kararın ardından şu mesajlar atıldı:

"Önemlidir- Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına karar vermiştir. Dolayısıyla, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları da geçerlidir."

 

 

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