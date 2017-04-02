Referandum çalışmasına 'hayırlı' bir mola

Referandum sürecinde yoğun çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün programına oğlunun sözünü kesmek için ara verecek.

Kılıçdaroğlu, Güney Kore'de doktorasını tamamlayıp yurda dönen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu için Mine Alşan'ı ailesinden isteyecek.

CHP lideri, katıldığı bir TV programında gelin adayı için, "Cici bir kızımız daha olacak" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, düğün töreniyle ilgili ise, "Görkemli düğünlere alışık değiliz. Ben, mütevazi, aile içinde nikah yapılmasını isterim. Çocuklar benim düşüncemi de bu vesileyle öğrenmiş oldular" demişti.