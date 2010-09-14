-REFERANDUM AMERİKAN BASININDA WASHINGTON (A.A) - 14.09.2010 - Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler, bugün de ABD basınında yer buldu. CNN'in internet sitesinde Simon Hooper imzalı analizde, referandumun, Başbakan Erdoğan'a "güçlü zafer" getirdiği ancak politikacılar ve analistlere göre, sonuçların, Türk toplumundaki "katı bölünmeyi" de ortaya çıkardığı ifade edildi. Analizde, "referandumla kazanılan bu son zaferin, 2002 yılından bu yana iktidarda olan Erdoğan ve AK Parti'nin gelecek yılki parlamento seçimlerinde durdurulmasını zorlaştıracağı izlenimi uyandırdığı" belirtildi. Görüşü sorulan İstanbul merkezli gazeteci Andrew Finkel, Başbakan Erdoğan'ın Türk halkı üzerindeki kişisel popülaritesinin, partisinin başarısında kilit faktör olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, "Erdoğansız AK Parti, bulunduğu noktada olamazdı" dedi ve Başbakan Erdoğan'ın, seçmenleriyle nasıl konuşması gerektiğini bildiğini kaydetti. Analizde, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu da, Başbakan Erdoğan'nın referandum kampanyasının son ayında yaklaşık 40 ili dolaştığını belirterek, Erdoğan'ı, "kararlı bir mücadeleci" olarak tanımladı ve enerjisini işinden aldığını ifade etti. -"ERDOĞAN, EŞSİZ KONUMDA"- Los Angeles Times gazetesinde yer alan makalede de "Başbakan Erdoğan'ın iki dönemdir süren iktidarında demokrasiden vazgeçmediği, referandumdan sonra zafer kazanmış edasında olmadığı" kaydedildi. Analizde, Erdoğan'ın, AB sürecine devam etmeyi, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcılığı sağlamayı ve İsrail'in Gazze'ye giden gemilere saldırısı sonrasında artan gerginliğe rağmen İsrail ile ilişkilere devam etmeyi istediğini ifade ettiği hatırlatılarak, "Erdoğan, söylediklerini kastediyorsa, güzel olmaz mı? Çünkü, o, dünyada, çok iyi etki yapabilecek eşsiz bir konuma sahip" ifadesi kullanıldı. -''GÜVENİN DE OYLANMASIYDI"- Washington Post gazetesinde, Gül Tüysüz imzalı haberde de referandumun, "Anayasa değişiklikliğine karar verilmesi kadar, ülkenin liderine güvenin oylaması olarak da değerlendirilebileceği" belirtildi. Halk oylamasında alınan sonucun, gelecek yılki seçimlere hazırlanmada, AK Parti'nin "güç tazelemesini" sağladığı yorumunda bulunuldu. Haberde, halkın geniş bir kesiminin, anayasa değişikliği paketinin içeriğinin farkında olmadığı da ileri sürüldü.