-REFERANDUM AFİŞLERİ MAHKEMELİK OLUYOR ANTALYA (A.A) - 09.08.2010 - Antalya Valiliği, bilboardlara asılan afişlerle referandumun propaganda yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle AK Parti Antalya İl Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni uyardı. Valilik, afişlerin kaldırılmasını istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplumda yaşanan çeşitli sorunlarla ilgili sosyal duyarlılığı artırmak amacıyla hazırladığı ve altında büyük puntolarla 'hayır' yazan afişlere Valilik el koydu. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı yazıda, asılan afişlerin 12 Eylülde halk oylamasına sunulacak anayasa paketi için yapılacak referandumun propaganda yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek, afişlerin kaldırılmasını istedi. Valilik ayrıca yazıyı savcılığa da ileterek takip edilmesini istedi. Antalya Valiliği, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na da yazı yazarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingi nedeniyle asılan 'Başbakan geliyor Antalya evet' diyor afişinin de kaldırılmasını istedi. -HEM KALDIRACAK, HEM MAHKEMEYE GİDECEK- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valiliğin yazısı üzerine afişlerin kaldırılacağını, ancak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Akaydın, ''Valimiz, ilimizin mülki idare amiridir, böyle uygun gördüyse afişleri kaldıracağız. Ancak konuyu hukukçularımıza inceleteceğiz. Konuyu yargıya taşıyacağız. Yargı karar verirse boynumuz kıldan ince. Ancak bu afişlerin hiçbir ayıbı yoktur. Asıl suç işleyen AK Parti İl Başkanlığı'dır. Onların astırdığı afişler referandum sürecini manüple edicidir. Biz o afişleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hazırladık. Hayır ve evet, Türkiye'de en çok kullanılan iki kelimedir. Biz de sosyal mesaj vermek için bu kelimeyi kullandık. Son sözü yargı verecek'' diye konuştu. -AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI- AK Parti İl başkan Yardımcısı Mustafa Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valiliğin afişlerin kaldırılmasına ilişkin yazısının kendilerine ulaştığını belirterek, ''Biz afişleri kaldırmaya başladık. Arkadaşlarımız afişlerin hepsini kaldırıyor. O afişlerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya gelişini duyurmuştuk. Afişteki 'evet' yazısı nedeniyle bu uyarıyı aldık. Sıkıntı yok, afişler kaldırılıyor'' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne bağlı İletişim ve Tasarım Merkezi'nce hazırlanan yaklaşık 200 afiş, kentin çeşitli noktalarındaki bilboardlara asılmış, afişlerin üst bölümünde, uyuşturucu kullanımı, çevre ve gürültü kirliliği, doğa tahribatı, su israfı, enerji israfı, şiddet, orman yangınları gibi pek çok soruna yönelik vurgu yapılırken, afişin alt bölümünde ise büyük puntoyla ''hayır'' yazısı yer alıyordu.