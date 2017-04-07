Referandum 2017: Bu sözler kime ait?

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişliği referandumuna kısa bir süre kala siyasetçiler "Evet" ya da "Hayır" kampanyalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Evet" kampanyasının önde gelen isimleri.

"Hayır" cephesinde ise ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve başta Meral Akşener olmak üzere MHP'den ihraç edilen bazı muhalifler ve tutuklu bulunan HDP eş başkanlarının yerine mitinglerde parti adına konuşan Osman Baydemir kampanya yürütüyor.

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