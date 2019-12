'Referandum 120 gün sonra 12 Eylül 2010'da'

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Kırdar Özyoslu, YSK toplantısının ardından yaptığı açıklamada oybirliği ile alınan kararda referandum süresinin 120 gün, referandum tarihini de 12 Eylül 2010 olarak açıkladı. Özsoylu, Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin 1 yıl içinde uygulanamayacağını ifade ederek bir önceki düzenlemeyi esas aldıklarını belirtti. YSK'nın kararıyla ilgili açıklamada bulunan CHP Gurp Başkanvekili Hakkı Suha Okay, kendileri için süpriz olmayan bu kararın birileri için "şamar" olduğunu söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, YSK'nın referandum kararını "zorlamayla alınmış siyasi bir karar" olarak değerlendirdi.





Dün (12 Mayıs 2010) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 gün geçmeden Anayasa değişikliğini onaylamasının ardından bugün gerçekleştirilen YSK toplantısıyla referanudmun ne zaman yapılacağı açıklandı.





Açıklamayı YSK Başkanvekili Kırdar Özsoylu gerçekleştirirken, Özsoylu referandum süresiyle ilgili yapılan Anayasa'nın Seçim Kanunu'yla ilgili bölümündeki değişikliğin 1 yıl geçmeden uygulanamayacağını da ifade etti.





Özsoylu, referandum süresini 120 gün, referandumun gerçekleştirileceği tarihi de 12 Eylül 2010 olarak açıklarken kararın "oybirliği" ile alındığını da belirtti.





Takvim ve referandumla ilgili de bir komisyon kurulurken bu konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi önümüzdeki günlerde yapılacak.







CHP Grup Başkanvekili Okay: Bizim için sürpriz değil







YSK'nın kararı açıklamasının ardından NTV'nin canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, kararın kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.





Referandum süresi ve tarihiyle ilgili kararın birileri için "şamar" olduğunu ifade eden Okay, Anayasa değişikliğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun yarın (14 Mayıs 2010) yapılacağını ifade etti.







AKP: Siyasi bir karar







AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AKP Genel Merkezi'nde , MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Hüseyin Çelik, YSK'nın aldığı karara ilişkin olarak, ''Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar, bildiğiniz gibi temyizi mümkün olmayan nihai kararlardır. Herkese de buna uymak düşer. Uymak durumundayız, zorundayız. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bu kararı, çok zorlamayla alınmış siyasi bir karar olarak, parti olarak değerlendiriyoruz. Bazı kanun maddelerini peş peşe sıralamak, alınan bu kararın doğru olduğu anlamına gelmez, bunun doğruluğu için gerekçe de olmaz''







Cumhurbaşkanı 15 gün geçmeden onayladı







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa değişikliği paketinin Meclis'ten geçmesinin ardından kendine iletilmesinden kısa bir süre sonra değişikliği onaylayıp, dün akşam saatlerinde YSK'ya göndermişti.





YSK, bu kararla birlike olağanüstü olarak toplanmış, yaklaşık 2 saatlik toplantının açıklama yapan YSK Başkanı Ali Em, kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından tekrar toplanarak karar alacaklarını, bunu da kamuoyuna açıklayacaklarını bildirmişti.