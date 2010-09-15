-REFAH TÜNELLERİ BOMBALANDI TEL AVİV (A.A) - 15.09.2010 - İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah'taki tünel bölgesini bombaladı. Verilen ilk bilgilere göre, bombardımanda bir Filistinli öldü, 2 kişi de yaralandı. Hava saldırısı, bu sabahtan itibaren başta Aşkelon olmak üzere İsrail'in güneyindeki toplumlara yönelik havan ve Kassam saldırılarının ardından geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'in güneyine en az iki Kassam roketi ile 9 havan saldırısı düzenlenmişti. Ancak, Kassam ve hava saldırılarını üstlenen herhangi bir örgüt olmadı. Filistinli görgü tanıkları, İsrail uçaklarının, Refah'ta tünellerin bulunduğu alana en az 2 füze saldırısında bulunduğunu belirttiler. Refah'ta saldırıya hedef olanların, tünellerde çalışan Filistinliler olduğu belirtilirken, iki yaralının bölgedeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları, İsrail uçaklarının saldırıdan sonra da bir süre bölge semalarında kaldığını ifade ettiler.