-REFAH SINIR KAPISI YENİDEN AÇILDI GAZZE (A.A) - 08.06.2011 - Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı, komşu Mısır ile varılan anlaşma uyarınca yeniden açıldı. Filistinli yetkili Eyüp Ebu Şar, Hamas'ın Mısır'la yaptığı anlaşmanın ardından Gazze Şeridi yöneticilerinin sınır kapısını yeniden açtığını belirtti. Mısır'ın yeni askeri yönetimi, geçen hafta Refah sınır kapısını açarak İsrail ile işbirliği yapan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Gazze'ye uyguladığı 4 yıllık kuşatmayı kaldırmıştı. Ancak Hamas, pazar günü birden bire kapıyı kapatmış, Mısır da bir gün önce haber vermeden geçişi durdurmuştu.