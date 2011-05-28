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Dünya

Refah Kapısı 4 yıl sonra açıldı

Halk ayaklanması sonrasında 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin son bulduğu Mısır, tarihi bir adım atarak Gazze şeridiyle sınırı oluşturan Refah kapısını daimi ol

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Halk ayaklanması sonrasında 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin son bulduğu Mısır, tarihi bir adım atarak Gazze şeridiyle sınırı oluşturan Refah kapısını daimi olarak açık kalacağını duyurdu. 



Kararı Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, "Filistinlilerin bölünmüşlüğüne son verme ve ulusal uzlaşmayı sağlama" yönündeki çabalar çerçevesinde aldı.

Refah sınır kapısının açılmasıyla Gazze'ye uygulanan yaptırımlar ciddi olarak hafifleyecek. Kapı cuma hariç haftanın 6 günü sabah 9 akşam 9 saatleri arasında açık olacak.

1967 Arap-İsrail savaşından sonra ilk kez hiçbir kısıtlama olmadan Mısır'a geçebilecek olan Gazzelilerin sınır kapısında vize almaları yeterli olacak.

Mısır hükümetinin vizeye tabi olmayanların geçişini daha da hızlandırmak için 3 ay içinde yeni bir sınır kapısı daha açacak.

Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Hamas'ın 2007'de Gazze şeridinin denetimini tamamen ele geçirmesinden sonra Refah sınır kapısından geçişlere kısıtlama getirmişti.


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