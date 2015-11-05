Refah düzeyi açısından Türkiye dünyanın neresinde?

142 ülkenin ekonomi, devlet yönetimi, eğitim, sağlık, güvenlik gibi konularda incelendiği “Refah Endeksi”ne göre; Türkiye için sonuçlar pek parlak değil. Türkiye, güvenlik alanında 109’uncu olurken, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye konularında da sınıfta kaldı. Rusya ise kişisel özgürlükler kategorisinde 111’inci sırada yer aldı.

turkrus.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Londra merkezli The Legatum Institute tarafından yapılan geleneksel “Refah Endeksi” 2015 sonuçları açıklandı. Dünyanın en yaşanılır ilk beş ülkesi olarak Norveç, İsviçre, Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç sıralandı.

2009’da 62’inci olan Rusya bu yıl 58’ini basamağa çıktı. Türkiye ise 78’inci sırada yer bulabildi. Rusya özellikle eğitimde dünya 29’uncusu olarak hala iyi durumda olduğunu kanıtladı. Güvenlikte Rusya Türkiye’den oldukça ileride çıktı.

Farklı kategorilerde Türkiye ve Rusya’nın 142 ülke içindeki yerleri şöyle:

Rusya

Ekonomi 55,

Müteşebbisler için fırsatlar 42

Devlet yönetimi 106

Eğitim 29

Sağlık 42

Güvenlik 91

Kişisel özgürlük 111

Sosyal sermaye 50

Türkiye

Ekonomi 87

Müteşebbisler için fırsatlar 67

Devlet yönetimi 51

Eğitim 85

Sağlık 57

Güvenlik 109

Kişisel özgürlük 100

Sosyal sermaye 102

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Bu haber turkrus.com adlı internet sitesinden alınmıştır.