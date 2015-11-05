Refah düzeyi açısından Türkiye dünyanın neresinde?

142 ülkenin ekonomi, devlet yönetimi, eğitim, sağlık, güvenlik gibi konularda incelendiği “Refah Endeksi”ne göre; Türkiye için sonuçlar pek parlak değil. Türkiye, güvenlik alanında 109’uncu olurken, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye konularında da sınıfta kaldı. Rusya ise kişisel özgürlükler kategorisinde 111’inci sırada yer aldı.
turkrus.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Londra merkezli The Legatum Institute tarafından yapılan geleneksel “Refah Endeksi” 2015 sonuçları açıklandı. Dünyanın en yaşanılır ilk beş ülkesi olarak Norveç, İsviçre, Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç sıralandı.
2009’da 62’inci olan Rusya bu yıl 58’ini basamağa çıktı. Türkiye ise 78’inci sırada yer bulabildi. Rusya özellikle eğitimde dünya 29’uncusu olarak hala iyi durumda olduğunu kanıtladı. Güvenlikte Rusya Türkiye’den oldukça ileride çıktı.
Farklı kategorilerde Türkiye ve Rusya’nın 142 ülke içindeki yerleri şöyle:
Rusya
Ekonomi 55,
Müteşebbisler için fırsatlar 42
Devlet yönetimi 106
Eğitim 29
Sağlık 42
Güvenlik 91
Kişisel özgürlük 111
Sosyal sermaye 50
Türkiye
Ekonomi 87
Müteşebbisler için fırsatlar 67
Devlet yönetimi 51
Eğitim 85
Sağlık 57
Güvenlik 109
Kişisel özgürlük 100
Sosyal sermaye 102
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Bu haber turkrus.com adlı internet sitesinden alınmıştır.