Reel sektör risk biriktiriyor

Sanayiciler uyarmıştı Reel sektörün açık pozisyonu uykuları kaçırıyor. İSO’nun “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” raporunun açıklandığı gün Başkan Tanıl Küçük, reel sektör büyümesinin kambiyo kârlarından oluştuğunu söylemişti. Birkaç gün önce de Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Gündüz Özdemir, küresel krizin doğuya yöneldiğini ve şirketlerin döviz pozisyonlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İlk çeyrekte rekor artış

Buna göre 2008 yılının ilk çeyreğinde reel sektörün açık pozisyonu yüzde 21 gibi rekor bir düzeyde büyüdü. Mart sonu itibariyle şirketlerin 81 milyar dolarlık döviz varlığı olmasına rağmen 155 milyar dolarlık döviz yükümlülüğü bulunuyor. Yani 100 dolarlık döviz varlığı olan bir şirketin, ödemek zorunda olduğu 191 dolarlık döviz yükümlülüğü var. Denge neredeyse 1’e 2 oranında.



Uzmanlar küreselleşme ve Türkiye’nin küresel ekonomiye entegrasyonu sürecinde herhangi bir şekilde yönetilmediğini, buna ilişkin politikalar tasarlamadığını, bu nedenle de küreselleşmeden yeterince faydalanamadığı konusunda hem fikir. Temel görüş bu başıboşluk nedeniyle hızlı büyüyen sektörlerin hepsi ithalatı daha yoğun sektörler ve cari açık bu nedenle kontrol altına alınamıyor.

