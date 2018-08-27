Reel kesim güveninde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin reel kesim güven endeksi raporunu açıkladı.

Reel kesim güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre 6,3 puan azalarak 96,4 oldu. Endeks haziranda 102,7 seviyesinde yer almıştı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,2 puan azalarak 96,3 puan seviyesinde gerçekleşmiştir."