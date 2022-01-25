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Ekonomi

Reel kesim güven endeksi ocakta 109,5'e yükseldi

Endeks aralıkta 106,1 seviyesindeydi

25 Ocak 2022 10:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre aralıkta 106,1 olan endeks, ocakta 3,4 puan artışla 109,5'e yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan değerlendirmede "endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi." ifadeleri kullanıldı.

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