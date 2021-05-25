Reel kesim güven endeksi Mayıs'ta 0.7 puan azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi (RKGE)" verilerini yayımladı.

Buna göre Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık bazda 0.7 puan azalarak 110.3 düzeyine düştü.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de aynı dönemde 0.3 puan azalarak 107.1 düzeyine geriledi.

Merkez Bankasının reel kesim güven endeksi tablosu şöyle:

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de aynı dönemde 1.4 puan artarak yüzde 20.6'ya yükseldi.

TCMB verilerine göre; Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

İyimser beklentilerde düşüş

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12.1‘e geriledi. Yüzde 76.1'lik kesim ise aynı kaldığını belirtti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerine göre; son üç aylık dönemde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla zayıfladı. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme ise bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler de bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir miktar zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

Merkez Bankası verilerinin grafikleri ise şöyle: