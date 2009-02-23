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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi 3.2 puan arttı

2009 Şubat ayında Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3.2 puan artarak 62.6 seviyesinde gerçekleşti.

23 Şubat 2009 02:00

Reel Kesim Güven Endeksi, 2009 Şubat ayında, bir önceki aya göre 3.2 puan artarak 62.6 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, MBRKGE’yi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde sırasıyla, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stok miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması eğilimi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı eğilimi endeksi azalış yönünde etkileyen faktörler oldu.

Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları Şubat ayında bir önceki aya göre 2.7 puan artarak 58.1 oldu.

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