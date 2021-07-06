Türk Lirası'nın reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,67 puan azalarak 59,77'e indi. Bu seviye TL'nin tüm zamanlarda gördüğü en düşük reel değer anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan azalarak 59,77'e indi. Endeks, mayısta 60,44 düzeyinde bulunuyordu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,19 puan artarak 75,70'ten 75,89'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, haziranda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,42 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,65 puan azaldı.