Redhack'ten Soma iddiası: Dinamit patlatıldı, kablolardan yangın çıktı

Soma'da yaşanan facia ile ilgili AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ın hazırladığı raporun ortaya çıktığı iddia edildi. Yurttaş'ın mail hesabını ele geçirdiğini öne süren Redhack'in yayınladığı raporda, iddiaya göre ölümlerin gerçek sebebinin karbonmonoksit olduğu, ve trafonun da çalışma sırasında patlatılan bir dinamit nedeniyle hasar gördüğü yazıldı.

Olayın başlama nedeni

İddia edilen raporda "Soma ilçesinde 301 madencinin hayatına mal olan yangının nedeni için önce "(...)trafo patlaması" ardından "bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın" açıklamaları yapıldı. Olayla ilgili en çarpıcı bir iddia , "faciadan canlı kurtulmayı başaran üretim çavuşu I.B.'den geldi." denildikten sonra, patlamanın sebebi şöyle anlatıldı:

"İ.B.'nin iddiasına göre, günün erken saatlerinde trafoya yakın bir noktada bir tahkimat direği yerinden oynadı. Topçu diye tabir edilen ekip, direği değiştirmek için çalışma yaparken, yarım dinamit lokumu patlattı. Patlamayla, madeni baştan aşağı geçen elektrik iletim hattı hasar gördü."

'Değişmek uzun sürer'

Elektrikçi çağrılarak kontrol yapıldığı ve kablonun değişmesi gerektiğinin belirtildiği raporda ancak iddiaya göre, değiştirilmesi uzun süreceği ve üretimin en az 4 saat durmasına yol açacağı için, verilen talimat üzerine ekibin, kabloyu bantla sarıp direği değiştirdiği yazıldı.

Üretim kapasitesi artırılınca daha fazla enerji verilen kabloda yanmaların olduğu bildirilen raporda, olayın detayı şöyle anlatıldı:

"(...)Saat 15.00 sıralarında aşırı akıma dayanamayan bantlı bölgede kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kıvılcımlar, standart dışı kabloları ve paleti tutuşturdu. Tahkimat direkleri ve kömür de alev alınca, madenin içi kısa sürede cehenneme döndü. Yıllardır madende çalışan İ.B. konuşması halinde işsiz kalabileceğini ancak yine de savcının çağırması durumunda gördüklerini anlatacağını belirtti. İ.B. "Çıkışa yakın olduğum için hemen kaçtım.. Sonra arkadaşlarımı kurtarmak için madene döndüm. İnanılmaz sıcaklık vardı. Gözlerim içi bile yandı. Duvarlar yanıyordu. Birçok arkadaşımı orada kaybettim.

'Ölüm nedenleri karbonmonoksit zehirlenmesi'

Madenin girişinden 150 metre ileride başlayan yangının salgıladığı karbonmomoksit gazının tüm ocağa yayılması sonucu ölüm ve yaralanmalar meydana geldi. Madende meydana gelen yangın zaman zaman kontrol altına alınmasına rağmen tamamen söndürülemedi. Ayrıca üçüncü günde madenin bir başka noktasında başka bir yangın başladı. Yaklaşık 400 metre derinliğinde ve 4 Km lik yeraltı alanında yapılan çalışmalarda zaman zaman güçlükler yaşandı. Kurtarma ekibinde yoğun karbonmonoksit gazından etkilenenler oldu ve tedavi edildiler. (Karbonmonoksit alyuvarları parçalayarak vücudun hayati organlarına oksijen taşınmasına engel olmakta ve sessiz ve acısız bir ölüme neden olmaktadır.)"

"Yabancı basın olaylara 'yalancı basın' olarak yaklaştı"

AKP'li vekil, raporla birlikte yabancı basının olaya nasıl yaklaştığını da derlemeyi ihmal etmemiş. Yandaş medya söylemlerinden derlendiği anlaşılan ve tüm AKP'li vekillere gönderilen metinde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye ve dünya Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ağlarken bazı İngiliz, Alman ve Amerikan medyası adeta kına yaktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair kirli siyasi hesaplarını öne çıkaran paralel medya kuruluşları, ülkemizi yasa boğan trajediyi çarpıtarak edepsiz başlıklar attı. Gezi ve 17 Aralık'a rağmen 30 Mart'ta hezimete uğrayan BBC, Soma'da tekmelenen bir vekilin otomobilini "Başbakanın makam aracı" diye servis ederken NYT "Ülke çapında protestolar yapılıyor" yalanma başvurdu. Der Spiegel ise Erdoğan için manşetten "Cehenneme git" küstahlığında bulundu. Soma'da meydana gelen ve yüreğimizi yakan maden faciasına dünya ağlarken bazı batılı medya organları, bu trajediyi fırsat bilip Türkiye'ye yönelik kinlerini kustu. 301 işçinin hayatım kaybettiği maden kazası için Rum gazeteleri "Acınızı paylaşıyoruz!" şeklinde Türkçe başlıklar atarken bir takım İngiliz, Alman ve Amerikan medya organları ise ülkemize ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair kirli siyasi hesaplarım öne çıkardı.

Amerikan New York Times gazetesi de ülkemizi yasa boğan Soma'daki acı yerine "ülke çapında protestolar yapılıyor" şeklindeki yalan haberi manşete taşıdı. En büyük küstahlığı ise Gezi kalkışması sırasında 'Boyun Eğme!' diyerek Türkçe manşet atan Der Spiegel yaptı. Soma faciasını fırsat bilen Alman dergisi internet sitesinden Başbakan Erdoğan için "Cehenneme git" edepsizliğinde bulundu."

İşte rapordan detayların paylaşıldığı o tweetler: