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RedHack'in yeni yıldaki ilk hedefi YÖK oldu

RedHack 2013'ün ilk saatlerinde ODTÜ'ye destek amaçlı YÖK ve Bitlis Üniversitesi'nin internet sitelerini hackledi

01 Ocak 2013 14:55

RedHack hacker grubu 2013'ün ilk saatlerinde YÖK ve Bitlis Üniversitesi'nin internet sitelerini hedef aldı.
 

Düzenledikleri siber saldırılarla sık sık gündeme gelen hacker grubu RedHack, yeni yıldaki ilk eylemini gerçekleştirdi.

Grubunun sosyal medyaya yansıyan açıklamasında YÖK'ün sitesine bağlı eğitim sayfası olan ide.yok.gov.tr adresinin saat 04.30'da saldırıya uğradığı belirtildi.

RedHack, daha sonra da Bitlis üniversitesi'nin internet sitesini hedef aldı.

RedHack, saldırıların amacının ODTÜ öğrencilerine destek vermek olduğunu söyledi.

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