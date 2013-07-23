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RedHack'e belge sızdırmakla suçlanan Er Kalı'nın 25 yıla kadar hapsi istendi

Reyhanlı'daki bombalı saldırıyla ilgili 'Redhack'a belge sızdırdığı öne sürülen er Utku Kalı için 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

23 Temmuz 2013 11:22

 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırının ardından askeri istihbarat belgelerini hacker grubu “Redhack”a sızdırdığı ileri sürülen er Utku Kalı’yla ilgili “devletin gizli belgeleri temin ve açıklama” iddiasıyla ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

 

İki nüsha çıkarıldı

 

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Sivas’taki 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede; 21 Mayıs’ta Amasya İl Merkez Jandarma Komutanlığı santraline gönderilen dört adet belgenin, santralde görevli er Utku Kalı tarafından alındığı savunuldu. Kalı’nın bu belgelerden birer adet yerine ikişer adet çoğalttığı, bir nüshayı komutanına verirken, diğerini kendisine ayırdığı iddia edildi. Kalı’nın elindeki istihbarat notlarına “gizli” ve “ivedi” damgası vurduktan sonra İstanbul’da yerel bir gazetede çalışan E.P.’ye cep telefonu yoluyla gönderdiği savunuldu.

 

Yazışmalar delil sayıldı

 

Telefonda yapılan incelemedeyse Kalı ile E.P. arasında o gün iki kez görüşme olduğu; belgelerin saat 18.53 ve 18.54’te gönderildiği ileri sürüldü. Kalı’nın telefonunda, “keybord” adı verilen hafıza sisteminde yapılan araştırmada bulunan binlerce kelime yan yana getirilerek, anlamlı cümle oluşturulmaya çalışıldı. Kelimeleri art arda sıralayan savcılık, Kalı’nın bu yazışmalarını delil saydı.

 

Casuslukla suçlanıyor

 

İddianamede, Jandarma Genel Komutanlığı’nın görüşü doğrultusunda, Kalı’nın gönderdiği savunulan dört belgenin “devletin güvenliği, iç ya da dış siyasal yararları bakımından ve niteliği açısından gizli kalması gereken” nitelikte olduğu kaydedildi. Er Kalı’ya ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama” suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Er Kalı hakkındaki dava Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülecek. Savcılık, er Kalı’nın belgeleri gönderdiği iddia edilen gazeteci E.P.’yi de aynı suçla itham etti. Fakat E.Ç.’nin dosyasını, “sivil kişi” olduğu için ayırarak, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini istedi.

 

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