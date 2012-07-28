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Redhack bu kez TRT'ye saldırdı

Redhack eylemlerine devam ediyor. Bu sefer hedef TRT1 kanalının Facebook sayfasıydı

28 Temmuz 2012 17:27

Özellikle devlet kurumlarına yaptıkları saldırıyla bilinen RedHack, bu kez de TRT'nin Facebook sayfasını hack'ledi. TRT1'in Facebook sayfasını açanlar hacker grubunun "TRT1 kanalının resmi facebook sayfası RedHack'e yönelik yanlı haberleri dolayısıyla..." mesajıyla karşılaşıyor.

RedHack saldırıyı her zaman olduğu gibi Twitter kanalından duyurdu. TRT, saldırının ardından Facebook sayfasını kapattı.

'Kızıl Hackerlar' önceki eylemlerinde Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının internet sitelerini hacklemişti.

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