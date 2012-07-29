Redhack: Tonlarca veriyi daha yayınlamadık, Dışişleri'nin 65 gb'lık verisi var

Küresel siber saldırı örgütü Anonymous’un da desteğini alarak eylemlerine hız veren Redhack (Kızıl Hacker’lar), terörist ilan edilmelerini "devletin imajını hack’lemelerine" bağladı. Halkın tepki gösterdiği olaylara göre saldırılarına devam edeceklerini söyleyen Redhack, "Dışişleri’nden ele geçirdiğimiz ve yayımlamadığımız 65 GB’lik dosya bomba niteliginde" dedi.

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, ÖSYM’nin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı küresel siber saldırı örgütü Anonymous’un da desteğini alarak "hack"leyen ve yayınladığı belgelerle eylemlerine hız veren Redhack (Kızıl Hackerlar), saldırılarına devam edeceğini vurguladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın Başbakan Erdoğan’a, “Neden ‘bölücü silahlı terör örgütü’ kapsamında değerlendirilmektedir” diye sormasıyla meclis gündemine de taşınan Kızıl Hackerlar, bu sorunun cevabını, “Devletin imajını hackledik” diyerek verdi.

Twitter hesapları üzerinden Hürriyet gazetesinden Meltem Kara'nın sorularını yanıtlayan Redhack, Anonymous ile bağlantılarını, sonraki eylemlerini, yayımlayacakları belgeleri ve ‘hücreler’le genişleme planlarını anlattı.



* Anonymous ile aranızda nasıl bir bağlantı var?

- Anonymous ile 2005’lere chan4’e kadar dayanan eski bir ilişkimiz var. Ama bu ilişki daha çok forum ve teknik bilgi bağlamındaydı. Grupla 2011 yılında Türkiye’de gündeme gelen ve kamuoyunun “aile paketi” diye bildiği “internet sansürü” protestolarında beraber çalıştık. “Operasyon Türkiye” ismi verilen ve Türkiye’deki sansürü protesto etme amacıyla başta BTK olmak üzere devlet sitelerine düzenlenen DDOS türü ataklarda yardımcı olduk. Ayrıca o dönemde birçok siteye deface turu (sitelerin ana sayfasına resim ve yazı bırakma) şeklinde hack pratikleri sergileyerek, onların eylemine destek olduk. Yine o dönemde Adnan Oktar’a ait 1000 siteyi hackleyerek ana sayfalarına yazılar yazdık. Anonymous, uluslararası hacking platformlarında bizlerin ismini duyduğundan ve manifestomuzu bildiğinden kaynaşmamız zor olmadı.



* Size destek olmaları için talepte mi bulundunuz? Saldırı yapılacak siteleri siz mi belirlediniz?

- Hayır biz talepte bulunmadık, bizleri uzun süredir birebir takip ettikleri için kendileri bunu istedi. Terörist ilan edildiğimizi duyar duymaz, video yayınlayıp yanımızda olduklarını söylediler. Hedefleri de kendileri seçiyor. Ülkemizdeki gündeme -ne yazık ki- ülkede yaşayanlardan daha fazla vakıflar.



* RedHack Savcılık tarafından resmen terörist ilan edildi. “Terörist” olarak anılmak sizi rahatsız etmedi mi?

- Bizler MGK gündemine alınmışız. Bu derece ciddi bir sorun görmelerinin nedeni sadece hack yapmamız mı? Hiç sanmıyoruz. Asıl olay onların sistemlerini hacklemekten çok, aynı zamanda “devlet imajını” hacklememizdi. Çünkü ‘hiç yıkılmayacak’ bir güç ve ‘dokunduğunda yanacağın’ bir iktidar algısı vardı ve biz bunu hackledik. Onların ‘dokunulabilir’ olduğunu gösterdik. Başardık. Açıkçası mouse ve klavyelerimizden başka kaybedecek birşeyimiz yok. Yarın klavyelerimizi silah kabul edip ateş ederlerse veya evlerimizi bombalarlarsa şaşırmayız ;) Bilinmeli ki biz sadece bir avuç dürüst insanız fakat buna rağmen “Böyle bir dünyada zenginlerin koyunu sistemin uşağı olmaktansa, terörist olarak anılmak, zulme uğramak, bizler için onurdur.”



Eylemler halka paralel gelişiyor



* Son dönemde eylemleriniz artmaya başladı, neden ?

- THY grevleri ve işten atılmalardan, ögretmen atamalarının yapılmamasına, ögrencilerin mağdur edilmesinden KPSS ve ÖSYM’deki yolsuzluklara, polis şiddetinden, muhalif kurumların basılmasına, kadın cinayetlerinden, HES’ler ile doğanın tahrip edilmesine, basının sansürlenmesinden, internetten fikir paylaştı diye gözaltı furyasına kadar hızlı bir gündem görüyoruz. Eylemlerimiz de buna paralel gelişiyor.



Gündüz çalışıp gece hack’liyorlar



* Nasıl para kazanıyorsunuz?

- Gündüz çalışıyor, gece halk için çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da tam tersi. Gündüzleri bazen üniversitede bir eylemdeyken, gece bilgisayar başında eylemde olabiliyoruz. Biz sadece sanalda yaşamıyoruz. Yeteneklerimizi kesinlikle kişisel çıkarlar ve bireysel kalkınma için kullanmıyoruz. Milyon dolarlık sistemlerle uğraşıyoruz ama bazen görev başında yiyecek ekmeğimiz, içecek kahvemiz bile olmuyor. Bundan utanmıyoruz aksine onur duyuyoruz.



Elimizdeki dosyaların çoğunu yayınlamadık

* Yayınlamadığınız bilgileri paylaştığınız yerler var mı?

- 200 bin ihbarlı ve 20 bin sayfalı 75 mb bir text dosyası yayınladık. Elimizde tonlarca dosya var. Stratejik kararlarımız var, ona uygun davranmaya çalışıyoruz. 15’e yakın sitemiz mahkeme kararıyla kapatıldığı için belgeleri dosya yükleme sitelerine yüklüyoruz. Dışişleri’nden ele geçirdiğimiz ve yayımlamadığımız 65 GB’lik dosya bomba niteliginde bir dosyadır.