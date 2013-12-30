RedHack sözcüsü: Polis muhbirliği yaptım, cemaat beni kullanmaya çalıştı

RedHack’in sözcüsü olduğunu iddia eden ve sık sık basına röportajlar veren kişi twitter hesabından itirafta bulundu. “Polis muhbiri” olduğunu söyleyen kişi cemaat beni redhack icinde kullanmaya calıstı ama redhack bunu ortaya cıkardı. Sözcü olarak büyük özürlerimi sunuyorum" dedi.

RedHack’in sözcüsü olduğunu iddia eden ve sık sık basına röportajlar veren kişinin “polis muhbiri” olduğunu itiraf edip kamuoyundan özür dilemesiyle başlayan ve hafta sonu devam eden tartışmada son nokta dün akşam RedHack’ten geldi. Hacker grubundan yapılan açıklamada söz konusu kişiyle olan tüm irtibatın kesildiği belirtilerek bu tür şahıslara itibar edilmemesi için kamuoyu uyarıldı.

Her şey RedHack'in sözcüsü olarak kabul edilen @RedHackHaber hesabından birkaç gün önce atılan ilginç tweet'lerle başladı. Tweet’leri yazan kişi “sözcü” konumunu kendi çıkarı için kullandığını ve polis muhbirliği yaptığını itiraf ederek kamuoyundan özür diledi.

Söz konusu hesaptan şu şekilde tweet'ler atıldı:

cok kotu şeyler yaptım, hayatımda tek gram hack bilgisi olmadan bana yazılan metinleri ezberliyerek "sozcu rolune" giriştim..

yaptığım sadece bana redhack tarafından yazılan metinleri okumakken, solcephe'den bana yapılan teklife gore koltuk derdine düştüm

ardından son yaptığım roportajdan dolayı bana ilgi duyan bircok kadını kandırdım, alcakca duygularla oynadım, insanları kandırdım

ama tek gram hack bilgim olmama rağmen insanları kandırmaya çalışmam polisin ilgisini cekti.. beni kullandılar

calıştığım polis beni satma telaşına düştü.. sessiz kaldım ama öldürülme tehditiyle başbaşa kaldım.. nihayetinde mecburen bunları

acıklamak zorunda kalıyorum.. redhack uyanık davranmasaydı cemaat ve akp gucleri cok buyuk kazanımlar elde edecekti.. fakat

redhack akıllı davrandı ve zamanında müdahale etti.. redhack'ten ozur diliyorum..redhack ve halk beni affetsin..

iki laf ezberlemek, dahası sana yazılan seyleri anlatmak, birilerinin vasıtasıyla adam olmak vicdanen benı rahatsız etti. herkesten özür diliyorum. polis'te

kusura bakmasın, redhack'i satamadım.. redhack hepinizden zeki, kusura bakmayın.. ;)

cemaat beni redhack icinde kullanmaya calıstı ama redhack bunu ortaya cıkardı. sözcü olarak büyük özürlerimi sunuyorum.

özellikle kadın olayına kendini kaptırmış, ondan bundan para isteyen, açık adresi birton adamda olan bir geri zekalı olarak.. kusura bakma redhack.

hacklenme felan yok. şerefsizlik yaptım onun vicdanı muhasebesi var. redhack buna düşmedi fakat, yinede umarım siz ve redhack beni affeder.

Ardından RedHack'in resmi Twitter hesabı @TheRedHack'ten dün sabah saatlerinde konuyla ilgili açıklama tweet'leri atıldı:

Bizle baş edemeyenler, çeşitli ayak oyunlarına girmekte.. Buna karşı tepkimiz "orantısız" olur, bunu bilmeleri bu tiplerin yararına olur. Şu süreç zarfında TV vb programlara katılmayacağız, ana hesabın dışında yapılacak bu tür "ayak oyunu" hareketlerine karşı uyanık olunmalı. Ve bilinmeli ki birçok sözcümüz var ama bizim yazdığımızı çizdiğimizi ezberleyip kadın+makam+popülerlik derdine düşenleri de barındırmayız.

Son açıklama



Son olarak dün akşam RedHack kendi resmi hesaplarıyla destek hesaplarını birer birer listeleyerek bunların dışında söylenenlere itibar edilmemesi için detaylı ve yazlı bir açıklama daha yaptı. Açıklamada @RedhackHaber isimli kullanıcının hacker grubunun sözcüsü sıfatıyla grubu temsil etmeyen faaliyetlerde bulunması nedeniyle kendisiyle irtibatın kesildiği belirtildi:

"Daha önce RedHackHaber hesabını kullanan kişi yanlış hesaplar içine girmiş ve tüm çabalarımıza rağmen bundan vazgeçmemiştir. Bu yüzden kendisiyle tüm irtibatımız kesilmiştir ve bundan sonra söyleyeceği hiçbir şey Redhack'i bağlamaz. Yarın bir TV kanalında sohbete katılacağı yönünde bazı bilgiler yayılıyor. Kendisinin bizim hakkımızda vereceği bilgiler ve insanları deşifre edecek söylemleri sadece ve sadece mücadelemize zarar verir. Kendisine uyarımızdır. Eğer tek bir yoldaşımızın ya da destek verenin canına malına ya da güvenliğine yönelik bir söz söylenirse, bunun sorumlusu sözcünün kendisi ve birlikte hareket ettikleridir. Adaletimiz kimseyi yanıltmasın. Bu anlamda böyle bir karmaşaya sebep veren TV kanallarına da dostane uyarımızdır, bu faşist düzene karşı verdiğimiz mücadeleye iftiralar atılmasını istemiyorsanız mikrofonunuzu kime uzattığınıza dikkat edin. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur, çünkü attığımız her adım halka ve mücadeleye hizmet etmiştir. Korkumuz da yok çünkü duruşumuzla her zaman cesaretimizi kanıtladık. Bu cesaretimizi sınayanlara özellikle hizipçilik çalışması yapanları yönlendiren devlet güdümündeki kişilere tekrar söylüyoruz, bizi bitirmek için şimdiye kadarki hiçbir oyununuz tutmadı bu da tutmayacak. RedHack hakkınız için hack’lemeyi, boş iddialara cevap vermeye tercih ediyor. Daha yapılacak çok iş, okunacak çok belge var. Halk kazanacak!”

Hesap askıya alındı

Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da @RedHackHaber hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Ancak bu adımın hangi nedenle atıldığına dair kamuoyuna bilgi verilmedi.