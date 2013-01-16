Redhack eylemleri sinemaya taşınıyor

Bağımsız Sinema Merkezi adlı oluşum tarafından gerçekleştirilen ve siber aktivizmi konu alan film Redhack ve eylemlerini de konu alıyor. Yönetmenliğini Musfafa Kemal Aybastı'nın yaptığı 'Red!' adlı film 15 Şubat 2013 'te izleyici ile buluşacak

muhalefet.org sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'de daha önce sinema alanında ele alınmamış olan siber savaş ve siber aktivizm konularını merkezine alan belgeselin ilk tanıtım videosu da yayınlandı. Konusunu çok sayıda uzmanın da katkılarıyla kapsamlı şekilde ele alma iddiasını taşıyan 'Red!' filmi, RedHack'i ve eylemlerini de farklı açılardan inceliyor.