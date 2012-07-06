Redhack resmen 'terör' örgütü ilan edildi

Emniyet ve devlet kurumlarına yaptığı 'siber saldırılarla' bir anda popüler olan internet korsanları Redhack'i savcılık terör örgütü ilan etti.

‘Kızıl Hackerlar’ olarak bilinen Türkiye ’nin popüler internet korsanları grubu Redhack’in son olarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı internet sitesini hack’lemesi polisi harekete geçirdi. Bu kapsamda Redhack isimli gruba yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili kritik bir karar alındı. Savcılık, ‘Kızıl Hackerlar’ isimli grubu, orak çekiçten oluşan bir logosu ve bir manifestoya sahip olmasından dolayı terör örgütü kapsamına aldı.

Soruşturma genişleyecek

İsmail Sağıroğlu'nun Radikal'de yer alan haberine göre, Redhack'in bu güne kadar gerçekleştirdiği sanal eylemleri bir liste halinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’na gönderen savcılık, uzmanlardan Redhack’in terör örgütü boyutuyla tekrar ele alınarak detaylı bir şekilde araştırılma yapılmasını istedi. Gruba yönelik soruşturmanın bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütüldüğünü ve bu nedenle zanlıların yakalanmasının geciktiğini söyleyen emniyet kaynakları, Redhack’in terör örgütü kapsamına alınması halinde soruşturmanın seyrinin de değişeceğini belirtti.

Bakanlığı çökertmişti

Kızıl Hackerlar’ın sadece Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermediğinin altını çizen kaynaklar, bu örgütlere yönelik sadece emniyetin çalışmalarının yeterli olmayacağını ifade ettiler.

Sivas Katliamı’nın yıldönümünde hem Sivas’ta katledilenleri anmak hem Suriye’ye yönelik saldırgan politikaları protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nın sitesini hack’leyen Redhack siber korsan grubu, bakanlığın resmi internet sitesinde bulunan yabancı diplomatlara ait kimlik kartlarının imajlarını yayımladı. Dışişleri Bakanlığı bu kimlik bilgilerinin yayılmasından korkuyor. Bundan dolayı iki nota yayımlayarak bilgilendirme ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu. Redhack bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere birçok siteyi çökertti ve sitelerin içinde olan bilgileri aldı. Grup, adından söz ettiren eylemler yapmayı ve ses getirmeyi seviyor.