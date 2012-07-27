'Redhack, neden 'terör örgütü' kapsamında değerlendiriliyor?'

CHP’den Başbakan Erdoğan’a ‘Redhack (Kızıl Ejderler)’ sorusu

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça,devletin en önemli kurumlarının sitelerini çökerten “Redhack’e (Kızıl Hackerlar) dikkat çekti. Havutça Erdoğan’a, “Bu grubun devlet kurumlarının itibarını zedelediğini düşünüyor musunuz?” dedi. Havutça, “Redhack, neden ‘bölücü silahlı terör örgütü’ kapsamında değerlendirilmektedir” diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Başbakan Tayyip Erdoğan’a 2002 yılından bu yana yapılan siber saldırıları sordu.

Havutça, soru önergesinin gerekçesinde, kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çekti ve “Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT, askeri birimler, Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, AKP web sitesi ile kritik diğer kamu kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve sayıları giderek artan siber saldırılar Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemine alınacak kadar önemli bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, dünyada 2010 yılında 3 milyar, 2011’de 5,5 milyar siber saldırı gerçekleştirildiğine hatırlatan CHP’li Havutça’nın, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Maddi hasar ne kadar?

-İktidara geldiğiniz 2002 yılından bu yana devletin hangi kurum ve kuruluşlarına ne kadar siber saldırı gerçekleştirilmiştir? Bu kurum ve kuruluşlarda oluşan zararlar nelerdir? Maddi hasarı ne kadardır?

-Aynı tarihten bu yana siber saldırıların faillerinin kaçı yakalanmış ve hangi hukuki yaptırımlar uygulanmıştır?

-İktidarınız döneminde yapılan siber saldırılarda kimler hangi nedenlerle hedef alınmıştır?

-Hükümetiniz hangi güvenlik tedbirlerini almıştır ki bu güvenlik tedbirleri saldırıların sonuçlanmasını engelleyememiştir?

MGK’nin siber saldırılarla ilgili kararı kamuoyu ile paylaşılacak mı?

-Milli Güvenlik Kurulu’nun siber saldırılar ile ilgili kararları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Yoksa mevzuat öne sürülerek gizli mi kalacaktır?

-Hangi bankaların kredi kartları “hack” denilen siber saldırılara daha çok maruz kalmıştır? Bu saldırılardan kaç kişi etkilenmiş ve maddi kayıp ne kadardır?

-Hırsızlık, dolandırıcılık gibi amaçların dışında ideolojik amaçla gerçekleştirilen siber saldırıların kamuoyu üzerindeki etkisi üzerine bir araştırmanız var mıdır? Yoksa da olacak mıdır?

-www.türkiye.gov.tr’de kaç vatandaşımız aktif kullanıcı durumundadır?

-“e-devlet kapısı” olarak tanımlanan www.türkiye.gov.tr “bir çok katmanından oluşan güvenlik mimarisiyle” korunmakta ise de son zamanlarda yaşanan siber saldırılar dikkate alındığında sistem ne kadar güvenlidir?

-Kendilerini “Redhack (Kızıl Ejderler)” olarak tanıtan grup neden “bölücü silahlı terör örgütü” kapsamında değerlendirilmektedir?

-Bu grubun devlet kurumlarının itibarını zedelediğini düşünüyor musunuz?

-Sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları açıklamalarla devlet kurumlarının itibarlarına zarar veren grup ilk faaliyete başladığı günden bu zamana kadar neden yakalanamamıştır?”