T24 LogoT24 Logo
Gündem

Redhack kendini ihbar etti

Gezi Parkı direnişi sırasında Twitter kullanımına ilişkin inceleme başlatılacağı haberleri üzerine Redhack tüm 'hastag'leri üstlendi: Biz attık, buradayız

20 Haziran 2013 11:36

Gezi Parkı protestoları nedeniyle yaşanan Twitter gözaltılarının devam edebileceği ve mesajların incelendiği yönündeki açıklamaların ardından Redhack resmi Twitter hesabından tüm 'suçu' üstlendi: “ AKP twitter’a inceleme baslatacakmis.. Yahu TUM twitleri biz attik, yuzbinlerce insanin bilgisayarina girdik, garibanla ugrasma, buradayiz;) RedHack’i RT eden, RedHack ile alakali yazi yazan, Direnisi orgutleyen tum hesaplar tarafimizca hacklenmistir! " açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı #redhacktarafındanhacklendik hastagini kullanarak Gezi Parkı eyleminde attıkları Tweet'lerin Redhack tarafından atıldığını duyurdu.

ETİKETLER

redhacktwittergezi parkıprotestogezi parkıtwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24