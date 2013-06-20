Redhack kendini ihbar etti

Gezi Parkı protestoları nedeniyle yaşanan Twitter gözaltılarının devam edebileceği ve mesajların incelendiği yönündeki açıklamaların ardından Redhack resmi Twitter hesabından tüm 'suçu' üstlendi: “ AKP twitter’a inceleme baslatacakmis.. Yahu TUM twitleri biz attik, yuzbinlerce insanin bilgisayarina girdik, garibanla ugrasma, buradayiz;) RedHack’i RT eden, RedHack ile alakali yazi yazan, Direnisi orgutleyen tum hesaplar tarafimizca hacklenmistir! " açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı #redhacktarafındanhacklendik hastagini kullanarak Gezi Parkı eyleminde attıkları Tweet'lerin Redhack tarafından atıldığını duyurdu.