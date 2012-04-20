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Redhack, İçişleri Bakanlığı internet sayfasını hackledi

Türk Wikileaks'i olarak bilinen Redhack grubunun bu seferki hedefi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu

20 Nisan 2012 16:43

'Sosyalist felsefe etrafında birleştik. Amacımız ezilen halkların kardeşliğine ve ezen sınıflara karşı mücadele birliğini ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan sağlayabilmektir' söylemleri ile ortaya çıkan sosyalist hacker grubu Redhack bu İçişleri Bakanlığı'nın sayfasını hackledi. 

 
İlk olarak Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasını hackleyen grubun ikinci hedefi Fetullah Gülen'e ait olduğu bilinen internet sayfaları olmuştu. 
 
İçişleri Bakanlığı'nın http://dosya.icisleri.gov.tr/dosyalar/ adresini kırarak kendi mesajını yerleştiren grup Bakan İdris Naim Şahin'i şu cümleler ile hedef aldı: 
 
"İmamın yeşil ordusuna karşı KIZIL direniş! Oynama sırası sende İdris! Eğer yatlara, katlara bizim ödediğimiz vergilerle biniyorsan, bizi sevdiğini ispatlamalısın.. Hadi oyna, iki takla at inanalım. Böylesi güzel bir Cuma gününde bizi kırmassın umarız? İçişleri Bakanlığı "dosya sistemi"ndeki tüm belge ve dosyaları yedekledik. Sen suçsuz insanları RedHack diye almaya devam edersen yayınlarız! Bakalım sen mi oynayacaksin halk mı? Göreceğiz" 
 

'Korkmuyoruz!'

 
Haklarında yürütülen soruşturmayı da değerlendiren Redhack grubunun yayınladığı mesajda, "Polisinden de, özel savcısından da, Interpol'ün'den, MİT''ine CIA'sına kadar sinmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadelerine yer veriliyor.

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İdris Naim ŞahinRedhackİçişleri Bakanlığı

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