Redhack için 'sanal terör' suçlaması

Emniyet, Gezi Parkı olaylarında özellikle sosyal medyada öne çıkan Redhack için fezleke hazırlayıp terör savcılığına gönderdi. Fezlekede Redhack üyelerinin IP ve kimlik bilgilerinin yer aldığı öğrenildi. Fezlekenin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. Madde kapsamında yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne gönderdiği. Ergenekon Savcısı Muammer Akkaş'ın yürüteceği soruşturmada Redhack üyeleri hakkında "sanal terör"den işlem yapılacak.

Emniyet ve istihbarat birimleri, Gezi Parkı eylemlerinde öne çıkan hacker grubu Redhack'in sosyal medya başta olmak üzere bütün internet faaliyetlerini mercek altına aldı.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, emniyet ve istihbarat birimleri Redhack ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. Emniyet, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Redhack'in Gezi Parkı sürecindeki rolü belirlendi. Emniyet hazırladığı fezlekeyi Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. Madde ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne gönderdi. Ergenekon savcısı Muammer Akkaş'ın yürüteceği soruşturmada, polisin IP adreslerini ve kimliklerini tespit ettiği Redhack üyeleri hakkında "sanal terör"den işlem yapılacak.

Eyleme çağrı suça teşvik

Fezlekede grup üyelerinin Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'da 'RedHack@ TheRedHack' isimli sayfa üzerinden aynı kullanıcı adıyla halkı eyleme çağırıp, suç işlemeye teşvik edici paylaşımlarda bulunulduğu bildirildi. Konu ile ilgili olarak herhangi bir yazışma ve sistem kullanmadan 23 Haziran'da sitede yaptırılan incelemede Redhack tarafından farklı iki tarihte atılan şu tweetlere dikkat çekildi. 14 Haziran: "Bugün 14:00'dan sonra ülkenin her yerinde bütün meydanlarda", "Biz işlere yoğunlaşırken siz de bugünün eylemleri duyuruları açıklamaları acil istekleri", "Direniş haberi tagına yazın lütfen", "Direniş büyüyerek devam ediyor", "Direniş haberlerini buluşma noktalarını acil çağrıları", "Direniş haberi tagına yazalım takip edelim." 15 Haziran: "Eşit adil sömürüsüz sınıfsız bir dünya için kardeşlik için özgürlük için ve hürriyet için kalbimizle yürüyoruz. Yiğitseler durdursunlar bizi", "Kendi mitinglerinde bedava otobüs bedava yağmurluk - kılavuzluk bedava yemek verenler. Bize gelince toma, gaz, jop diyorlar susacak mısınız?" ve "Gazi, Sarıgazi, Okmeydanı, Nurtepe, Çağlayan, 1 Mayıs, Gülsuyu. Sizi bekliyor eviniz. Kardeşiniz. Anneniz."