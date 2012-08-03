RedHack Gülen'nin sitesini hackledi mi?

Fethullah Gülen cemaatin sitesi herkul.org'un Anonymous tarafından RedHack'e destek amaçlı çökertildiği belirtildi

Olay, RedHack tarafından Twitter 'da paylaşıldı. Dün gün içinde Redhack'ın Twitter hesabından "Anonymous'u bugün bekleyin'' mesajı yayınlanmıştı. Bu mesajın ardından dün akşam saat 22:30 sıralarında daha önce de çökertilen Fethullah Gülen'e ait internet sitesi herkül.org'un bir kez daha çökertildiği iddia edildi. Redhack ve Anonymous'un ortak girişimi sonucu çöken site 3 saat ulaşılamaz hale geldi. Anonymous Turkey hesabından herkul.org'un Redhack'e destek amacıyla çökertildiği açıklandı.

RedHack de sitenin çökertildiğini Twitter 'dan duyurdu ve şu fotoğrafı paylaştı: