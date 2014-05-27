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Redhack: Emniyet, polis olacakların listesini AKP'li vekillerden alıyor

AKP'li Osman Çakır'ın mail adresini hacklediğini öne süren RedHack, 'Emniyet-polis olacakların listesini AKP milletvekillerinden alıyor' iddiasında bulundu

27 Mayıs 2014 21:35

Arzu Yıldız

Redhack, AKP Düzce Milletvekili Osman Çakır’ın mail adresini hacklediğini iddia etti. Redhack tarafından Çakır’a ait olduğu iddia edilen belgeler ve yazışmalar sosyal medya ve kendi internet sitelerinde de yer aldı.

Redhack’in yayınladığı belgeler arasında “Polis Meslek Yüksek Okulu’nda mülakalatına girecekler için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne mesaj çekeceğiniz isimleri aşağıda sunuyorum. Bazıları bugün (20 Mayıs) mülakata girecek” şeklindeki e posta dikkat çekti. Redhack söz konusu iddiayı Twitter hesabından “Emniyet-polis olacakların listesini AKP milletvekillerinden alıyor” iddiasıyla duyurdu.

 İşte Redhack’in yayınladığı o iddia ve belgesi…

 

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