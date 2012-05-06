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RedHack Denizler için AKP'lilerin sitesini hackledi

Hacher grubu RedHack, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idamlarının 40. yılında hackleyerek andı

06 Mayıs 2012 19:06

RedHack Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüzeyin İnan'nın idamının 6 Mayıs'taki 40. yıldönümünde AKP Sivas İl Başkanlığı sitesini hackledi.

AKP Sivas İl Başkanlığı sitesini hackleyen Redhack İl Yönetim tablosunun il başkanı kısmına liderlerinin sembolü olan Şirin Baba'nın fotoğrafını koydu. 
 
Redhack, eylemini twitterdan, "Sarkislaya yolumuz dusmesin demedik, Gemerek diyarini bir daha ziyaret ettik.. Denizler yasiyor" mesajı ile duyurdu.
Grup, 'Hedefte sirin baba'yi "sanal" basbakan yapmak var' twiti ile bir sonraki hedefleri hakkında da ipucu verdi.

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