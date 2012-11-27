T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Redhack' davasında tutuklu sanık kalmadı

Redhack davasından yargılanan Reşit Pınaroğlu da Duygu Kerimoğlu, Alaittin Karagenç ve Uğur Cihan Oktulmuş'un ardından tahliye edildi

27 Kasım 2012 14:58

10 sanığın yargılandığı Redhack davasında, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Reşit Pınaroğlu da tahliye edildi.

Dün yapılan duruşmada sanık Pınaroğlu'nun avukatı Ezgi Pınar hakkında yakalama kararı bulunan müvekkilinin İstanbul'da yakalandığını ve duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya getirildiğini ifade etmişti.

Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal ara kararında, sanık hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesi ve tahliyesi hususunun savunmasının alınmasından sonra değerlendirilmesi kararlaştırmıştı.

Bugün mahkeme heyeti karşısına çıkan sanık Pınaroğlu savunmasında, hiç bir illegal örgüte üye olmadığını ve ''Redhack'' üyesi de olmadığı söyledi.

Hakkında çıkarılan yakalama kararından haberdar olmadığını savunan Pınaroğlu, ''Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sitesine hiç girmedim. Müzik arşivciliği yapıyorum. Bilgisayarımda da bu verilerin haricinde herhangi bir suç unsuru yoktur. Tahliyemi istiyorum'' dedi.

Avukat Ezgi Pınar da müvekkilinin bilgisayarından elde edilen herhangi bir suç unsurunun olmadığını belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Daha sonra ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Köksal, Pınaroğlu'nun tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Dün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Duygu Kerimoğlu, Alaittin Karagenç ve Uğur Cihan Oktulmuş tahliye edilmişti.

ETİKETLER

Reşit PınaroğluDuygu KerimoğluAlaittin KaragençUğur Cihan OktulmuşRedhackdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24