'Redhack' davasında tutuklu sanık kalmadı

10 sanığın yargılandığı Redhack davasında, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Reşit Pınaroğlu da tahliye edildi.

Dün yapılan duruşmada sanık Pınaroğlu'nun avukatı Ezgi Pınar hakkında yakalama kararı bulunan müvekkilinin İstanbul'da yakalandığını ve duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya getirildiğini ifade etmişti.

Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal ara kararında, sanık hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesi ve tahliyesi hususunun savunmasının alınmasından sonra değerlendirilmesi kararlaştırmıştı.

Bugün mahkeme heyeti karşısına çıkan sanık Pınaroğlu savunmasında, hiç bir illegal örgüte üye olmadığını ve ''Redhack'' üyesi de olmadığı söyledi.

Hakkında çıkarılan yakalama kararından haberdar olmadığını savunan Pınaroğlu, ''Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sitesine hiç girmedim. Müzik arşivciliği yapıyorum. Bilgisayarımda da bu verilerin haricinde herhangi bir suç unsuru yoktur. Tahliyemi istiyorum'' dedi.

Avukat Ezgi Pınar da müvekkilinin bilgisayarından elde edilen herhangi bir suç unsurunun olmadığını belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Daha sonra ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Köksal, Pınaroğlu'nun tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Dün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Duygu Kerimoğlu, Alaittin Karagenç ve Uğur Cihan Oktulmuş tahliye edilmişti.