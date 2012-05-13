RedHack bu kez de anneler için Aile Bakanlığı'nın sitesini hackledi!

RedHack anneler gününde Aile Bakanlığı'nın internet sitesini hackledi. RedHack ekibi "Cumartesi Anneleri' ne, çoçuklarını savaşa kurban vermiş tüm annelere, dünyanin ezilen cefakar anneleri için..." diyerek hizmet.aile.gov.tr'de bir mesaj yayınladı.

İşte Redhack'in sitede yayınladığı mesaj:

Anneler Günü kutlu olsun.!

Türkiye’de kadınların yüzde 35.6’sı bazen, yüzde16.3’ü sık sık aile içi tecavüze uğruyor , her 100 kadından 97’si, en az bir kez şiddet görüyor, kadınların yüzde 20’si, silah ve bıçak gibi aletlerle şiddete uğruyor, üniversite mezunu kadınların yüzde 23’ü fiziksel şiddete, yüzde 71’i de ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor.her 100 kadından 97’si, en az bir kez şiddet görüyor, kadınların yüzde 20’si, silah ve bıçak gibi aletlerle şiddete uğruyor, üniversite mezunu kadınların yüzde 23’ü fiziksel şiddete, yüzde 71’i de ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor.

Ve bizim Aile bakanimiz bunlara kafa yoracağına "dizilere" kafa yoruyor. Tavsiyemiz "dizi seyredecegine" ulkeyi yonetsin..

Cagdisi doktrinlerle 4 kadin almayi bile mesrulastiran cemaat gudumlu aile politikasina son!

Anneleri aglatan, "kirli savas" politikasina son!

"Ananida al git" saygisizligina son!

Dunyanin tum anneleri, kan politikasina karsi birlesiniz!

Yagma yok ARTIK RedHack var!

Bu eylemimizi, Cumartesi Anneleri ve hangi ırktan, milliyetten, dinden veya ogretiden olursa olsun çoçuklarni savasa kurban vermis tum annelerimiz nezdinde tum dunyanin ezilen cefakar annelerine armagan ediyoruz!