RedHack belediyenin SMS sistemini ele geçirip vatandaşlara mesaj gönderdi

Çanakkale Belediyesi'nin kısa mesaj servisi RedHack tarafından ele geçirildi, kent sakinlerine mesaj gönderildi.

Kentte yaşayan yurttaşlara birer SMS gönderen RedHack, Çanakkale Belediye Başkanı'na da Twitter üzerinden, "Amca sen iyi bir insana benziyorsun önceki ziyaretimiz kişisel bir problem değil, mesaj atma hakkımızı kullandık" diye yazdı.

RedHack'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Ezilen, fedakar, cefakar halkımıza, günlerdir bir oyun oynanıyor. Bu oyunda ne darbecilerin, ne de diktatörlerin yanında olmak zorunda değilsin. Madem sonsuza kadar yasamayacaksın, o vakit bir avuç zengin asalağın çıkarları için de yasamamalısın. Bu hayat senin, bu hayat hepimizin! Kendinin farkına var, neden yasadığını sorgula. Bunu hak etmiyorsun! Biz köle değiliz! Onlar da efendi değil! Biz Halkız ve Halklar asla boyun eğmez #RedHacak (Kızıl Hackerlar)"