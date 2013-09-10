Redhack, Başbakan'ın olimpiyat uçağının kira belgesini yayınladı

Dijital aktivizm kollektifi Redhack, Başbakan Tayyip Erdoğan ve kafilesinin Buenos Aires'e uçtuğu uçağın kiralama faturasına ulaştı. Faturada kira bedeli 915 bin TL olarak görülüyor.

2020 Olimpiyatları'nın düzenleneceği şehrin belirlenmesi için IOC tarafından düzenlenen törene giden Türkiye heyeti, İstanbul'un seçilmesi için sunum gerçekleştirmiş, ancak Tokyo'nun seçilmesi ile aradığını bulamamıştı.

Başbakan Erdoğan'ın kurmayları, iş adamları ve gazetecilerden oluşan Türkiye heyeti için Türk Hava Yolları'ndan uçak kiralandı. Redhack'in ulaştığı faturada "İstanbul 2020 Olimpiyat ev Paralimpik Oyunları'na ev sahiplği yapacak şehrin oylamasının yapılacağı Arjantin'in Buenos Aires şehrine gidecek Sn. Başbakanımız ve heyeti için özel yolcu uçağı kiralama bedeli olan 915.000 TL'nin THY hesaplarına EFT yapılmasını rica ederiz" ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Kaynaklar, uçaktaki gazeteciler ve işadamlarının yolculuk için başbakanlığa ödeme yapmış olmasının yüksek ihtimal olduğunu vurguladılar.