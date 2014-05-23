Redhack, AKP'li Canikli'nin mail adresini hackledi

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’nin mail adresinin Redhack tarafından hacklendiği öne sürüldü.

RedHack, Twitter hesabından AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’nin mail adresini hacklediğini duyururken, Canikli’ye ait olduğu iddia edilen yazışmaları da kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu mailler arasında, bir Cumhuriyet Savcısının Canikli’ye “Sayın başkanım, Cumhuriyet Savcısı N.Ö’nün CV’si ekte” şeklinde gönderdiği mail tartışma yarattı. Redhack, söz konusu maili Twitter hesabından “Savcılar, AKP yöneticilerinden atama istiyor. Bağımsız yargı” sözleri ile paylaştı. T24’e konuşan Redhack üyeleri, “Paylaştığımız belgeler, Canikli’nin mail adresinden elde edilmiştir. Mailinin hacklendiğini kendisi de kabul etmiştir” dedi.